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إعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في نهاريا ومحيطها خشية تسلل مسيّرات

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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