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حزب الله يقصف موقع مشمار الكرمل للدفاع الجوي والصاروخي جنوب حيفا

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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