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مستشفى رمبام في حيفا: استقبلنا 3 جنود اصيبوا في الشمال بجروح متفاوتة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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