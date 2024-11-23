القسام تستهدف قوة هندسية للاحتلال وتقصف قاعدة رعيم

العالم - فلسطين

وأكدت القسام تمكن مجاهديها من استهداف قوة مشاة هندسية إسرائيلية مكونة من 5 جنود، بقذيفة مضادة للأفراد، وإصابتهم بصورة مباشرة.

وضمن العملية أيضاً، استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، مشيرةً إلى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود الإسرائيليين.

وأعلنت الكتائب قصفها قاعدة "رعيم" العسكرية، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، عبر عدد من صواريخ "رجوم"، قصيرة المدى.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم السبت، مشاهد توثّق عملية استهداف منزل تحصّنت فيه قوة إسرائيلية، قرب مفترق الصفطاوي، غربي جباليا، شمالي القطاع.

وأظهرت المقاطع المصوّرة لحظة تجهيز المجاهدين قذيقة "الياسين 105"، وإطلاقها في اتجاه منزلٍ، مع تحديد وجود جنود إسرائيليين داخله، لتُبيّن المشاهد أيضاً تصاعد الدخان من المنزل عقب الاستهداف.

بدورها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد استهدافها مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً لقوات الاحتلال في محور "نتساريم"، برشقة صاروخية، ضمن عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وفي ظل عمليات المقاومة المتواصلة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بمقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء "غفعاتي" خلال معركة في شمالي قطاع غزة.