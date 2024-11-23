الجناح الإيراني يحرز لقب أفضل جناح أجنبي في معرض باكستان العسكري

العالم - ايران

وعلى مدى نشاطات المعرض التي استمرت أربعة أيام، اطلع العديد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين، وخبراء الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة، فضلاً عن المشاركين من دول أخرى، عن كثب على احدث الإنجازات الدفاعية والعسكرية الايرانية من خلال زيارتهم للجناح الإيراني.

وحاز جناح القوات المسلحة الإيرانية في هذا المعرض على جائزة أفضل جناح اجنبي وقد تم تسليم درع الجائزة إلى الملحق العسكري الإيراني في باكستان العقيد "محمد محسن شهابي" بحضور نائب وزير التصنيع الدفاعي في باكستان اللواء "جراغ حيدر" والمدير العام لهيئة تطوير الصادرات الدفاعية في هذا البلد اللواء "أسد نواز خان".

كما شاركت وفود وممثليات لـ 53 دولة، منها 17 دولة وبما يشمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شاركت لأول مرة في هذا الحدث العسكري الدولي.

وافتتح وزير الدفاع الباكستاني المعرض الدولي الـ 12 للأسلحة والدفاع (آيديز 2024)، يوم الثلاثاء الماضي في مدينة كراتشي الباكستانية، حيث ترأس "العميد مجتبي رمضان زاده" الوفد العسكري الإيراني الى هذا المعرض.