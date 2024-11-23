السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية آية الله‌خامنئي يصدر منشورا بالعبرية على منصة اكس

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :