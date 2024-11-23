السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله‌‌خامنئي: يجب محاسبة كافة القادة للعصابة الارهابية الصهيونية المجرمة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :