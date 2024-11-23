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بانوراما..

تحركات إقليمية جديدة بحثا عن التوافق بين فرقاء السودان

تحركات إقليمية جديدة بحثا عن التوافق بين فرقاء السودان
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما هذه الليلة من على شاشة قناة العالم، مباشرة جهات دولية وإقليمية مساعي جديدة لجمع الفرقاء السودانيين والتوافق على تسوية الأزمة في بلادهم ورسم مستقبلها في اليوم التالي للحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا.

العالم - بانوراما

وكشفت مصادر سياسية عن أن القاهرة وعواصم أخرى شهدت خلال الأسابيع الماضية لقاءات غير رسمية بين القوى السياسية لتحريك مواقفها نحو التوافق على قواسم مشتركة تدفع بجهود وقف الحرب؛ وأوضحت المصادر أن ثمة توافقا على إنهاء الحرب وزيادة المساعدات وأنه لا مستقبل سياسيا أو عسكريا لقوات الدعم السريع، وتشكيل حكومة غير حزبية لإدارة البلاد خلال مرحلة تأسيسية انتقالية.

واضافت المصادر أن المواقف لا تزال متباعدة حيال مستقبل المكون العسكري في مجلس السيادة ووضع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وإشراك الإسلاميين في العملية السياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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