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المقررة الاممية البانيز: اميركا تضغط من اجل عدم ملاحقة نتنياهو وغالانت

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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