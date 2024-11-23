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المقررة الاممية البانيز: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت غير كافية لوقف حرب غزة

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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