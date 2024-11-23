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تظاهرات احتجاجية في تل ابيب للمطالبة بابرام صفقة تبادل للاسرى في غزة
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الصحة اللبنانية: 3670 شهيدا و15413 جريحا منذ بدء العدوان على لبنان
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الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة على بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
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الطيران الحربي للصهيوني يشن غارة على بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان
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حزب الله يهاجم بسرب مسيّرات تجمعا للاحتلال في بوابة العمرا جنوب الخيام
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استشهاد مسعفين اثنين واصابة 4 بقصف مسيّرة اسرائيلية بصور جنوب لبنان
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المقررة الاممية البانيز:مايحدث في غزة منذ أكثر من 400 يوم جريمة ابادة جماعية
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المقررة الاممية البانيز: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت غير كافية لوقف حرب غزة
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المقررة الاممية البانيز: اميركا تضغط من اجل عدم ملاحقة نتنياهو وغالانت
عاجل
حزب الله يستهدف دبابة ميركافا بصاروخ موجه عند اطراف شرق بلدة البياضة
المقررة الاممية البانيز:مايحدث في غزة منذ أكثر من 400 يوم جريمة ابادة جماعية
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.