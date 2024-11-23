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المقررة الاممية البانيز:مايحدث في غزة منذ أكثر من 400 يوم جريمة ابادة جماعية

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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