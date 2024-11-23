شاهد.. مواقف الدول المرحبة بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت

العالم - خاص بالعالم

المجرم بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآاف غالانت ملاحقان الآن على قوائم الارهاب بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة. وهو قرار يمثل انتصارا لكل الدماء التي سالت في القطاع، فما هو موقف دول العالم من هذا القرار وما هي تأثيراته على نتنياهو وحكومته المتطرفة؟

بناء على هذا القرار فإن نتنياهو ووزير حربه لن يستطيع السفر بشكل مباشر او مؤقت الى 124 دولة في العالم، وهي الدول التي وقعت على ميثاق روما الاساسي، اذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية، وبالتالي فإن معظم دول اوروبا ملزمة بتنفيذ القرار كفرنسا واسبانيا والمانيا وبريطانيا، كذلك دول امريكا الجنوبية الارجنتين والبرازيل وكولومبيا، والامر ينطبق على كندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول امريكا الوسطى.

وبالانتقال الى افريقيا، القارة التي يسعى الاحتلال الاسرائيلي لتوسيع نفوذه فيها، فإن 33 دولة في القارة الافريقية ملزمة بالقرار ايضا.

هذه الدول مجتمعة عبرت عن التزامها بتنفيذ القرار عبر تصريحات واضحة من بينها هولندا اول الدول التي ايدت القرار وابدت استعدادها لتنفيذه، فيما دعت بلجيكا الدول الاوروبية للالتزام بالقرار داعية اوروبا لفرض عقوبات اقتصادية وتعليق اتفاقية شراكة مع الاحتلال ودعم مذكرات الاعتقال.

اما ايرلندا فقد ايدت بقوة قرار الجنائية الدولية ودعت لعدم القيام بأي محاولة لتقويض القرار، الامر ينطبق على السويد وبريطانيا والنرويج وايطاليا وكندا، وكذلك الموقف العام للاتحاد الاوروبي على لسان ممثله الاعلى جوزيب بوريل الذي اعتبر ان قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب ان يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.

هي صدمة يعيشها الكيان وتقوض دبلوماسية نتنياهو وحكومته وتفتح الباب واسعا امام ملاحقات لمجرمي الحرب في الكيان من مسؤولين في الجيش والحكومة الاكثر نازية في التاريخ الحديث.