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الصحة اللبنانية: 3670 شهيدا و15413 جريحا منذ بدء العدوان على لبنان

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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