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صفارات الانذار تدوي في سهل الحولة بالجليل الاعلى عقب رصد اطلاق صواريخ

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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