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طيران الاحتلال يشن 3 غارات على بلدة عين قانا باقيم التفاح جنوب لبنان

السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

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