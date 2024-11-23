الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

العالم - فلسطین

يزداد تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، مستهدفين منازلهم وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وشنّ يوم السبت، مستوطنون هجوماً على منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس، أسفرت عن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال التي رافقتهم.

وقال "الهلال الأحمر" الفلسطيني إنّ طواقمه تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، أُصيب بالرصاص الحي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهته، صرّح رئيس بلدية بيت فوريك، حسين حج محمد، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين على أطراف حي الضباط في البلدة، تحت حماية "جيش" الاحتلال.

وتصدى الأهالي للهجوم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة، تخللها إطلاق كثيف للرصاص.

علماً أنّ المنطقة ذاتها شهدت السبت الماضي اعتداءً مماثلًا من قبل عشرات المستوطنين، حيث أضرموا النيران في عدد من المركبات والغرف الزراعية.

وأصيب فلسطينيون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، إثر قيام قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام في اتجاههم غرب الخليل.

وجاء ذلك بالتزامن مع نصب الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية.

واستهدفت قوات الاحتلال المواطنين العالقين داخل مركباتهم على الحاجز العسكري المقام عند المدخل الغربي لمدينة الخليل في منطقة "فرش الهوى"، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأقام "جيش" الاحتلال حواجز عسكرية عند المداخل الشمالية لمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدات سعير، يطا، دورا، وحلحول، بالإضافة إلى مداخل مخيمي الفوار والعروب.