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إصابات بقصف الاحتلال منزلا في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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