الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: حادث امني بالسفارة الاسرائيلية بالاردن والشرطة اغلقت المكان

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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