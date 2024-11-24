الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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اعلام العدو: اغلاق الطرق المؤدية لسفارة "اسرائيل" بعمّان بعد سماع اطلاق نار

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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