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4 شهداء بينهم طفلان بقصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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