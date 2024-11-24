الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام العدو: مسلح فتح النار لعدة دقائق نحو مقر السفارة الاسرائيلية بعمّان

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :