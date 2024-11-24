الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر اعلامية: تحليق طائرات مسيّرة في محيط السفارة الاسرائيلية غربي عمّان

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :