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جيش الاحتلال يفجر روبوت مفخخ بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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