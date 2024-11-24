لبنان.. ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال في بيروت

العالم - لبنان

جنوباً، وفي حصيلة غير نهائية أخرى أعلنتها الوزارة، استشهد 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون من جراء الغارة المعادية التي استهدفت مدينة صور.

وفي بلدة عين بعال، في قضاء صور، استشهد شخصان وأصيب آخر بجروح حرجة، بينما جرح 6 في بلدة باتوليه، التابعة للقضاء نفسه.

أما في قضاء النبطية، فقد أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة رومين إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينهم اثنان بحالة حرجة، في حين جرح 4 أشخاص في زفتا، 5 في ميفدون و3 في مدينة النبطية.

كما تم تسجل جريحين في دبين، في قضاء مرجعيون، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في لبنان.

ويأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والمدن الجنوبية، بحيث شنّ غارات على دير انطار، عين قانا، خربة سلم، مجدل سلم برعشيت، السلطانية، تبنين، الخيام، كفرشوبا، الناقورة، المنطقة الواقعة بين الطيري وحانين، وتلك بين عيناثا وكونين.

واستهدف بالقصف المدفعي الخيام، تلة الماري، أطراف راشيا الفخار وأطراف كفرشوبا، في حين دمّر مسجداً في طير حرفا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3670 شهيداً و15413 جريحاً، حتى يوم الجمعة، الذي سجّل فيه استشهاد 25 شخصاً وجرح 58 آخرين.