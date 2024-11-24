الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الامن الاردني:مقتل شخص اطلق النار على رجال الامن بمحيط سفارة "اسرائيل"

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :