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اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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