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إصابة فتى برصاص قوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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