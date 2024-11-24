إصابة مدير مستشفى كمال عدوان نتيجة قصف الاحتلال

العالم - فلسطین

وتعرض “أبو صفية” لإصابة بالغة في فخذه الأيسر، وسط مخاوف من تفاقم وضعه الصحي، بسبب عدم توفر الأطباء وتضرر المعدات والأجهزة الطبية بالمستشفى.

وقالت مصادر محلية إن القصف الصهيوني استهدف محطة الأوكسجين الرئيسية للمستشفى، في خطوة تشكل تهديدًا خطيرًا لعمل المستشفى الذي يقدم خدمات طبية حيوية للعديد من المرضى.

ويمثل استهداف الدكتور حسام أبو صفية ضربة إضافية للجهود الطبية في غزة، حيث يعد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، ويعمل على قيادة الفرق الطبية لتقديم الخدمات لسكان غزة.

يُذكر أن مستشفى كمال عدوان يعد من أبرز المستشفيات في شمال قطاع غزة، ويخدم مئات الآلاف من السكان في المنطقة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الإمدادات الطبية بسبب الحصار والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي يستمر فيه عدوان الاحتلال على القطاع، تُواجه المستشفيات الفلسطينية تحديات كبيرة في تأمين الخدمات الطبية الأساسية.