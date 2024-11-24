الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة مدير مستشفى كمال عدوان نتيجة قصف الاحتلال

إصابة مدير مستشفى كمال عدوان نتيجة قصف الاحتلال
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أصيب مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، فجر اليوم الأحد، نتيجة قصف الاحتلال لمبنى المستشفى شمال غزة.

العالم - فلسطین

وتعرض “أبو صفية” لإصابة بالغة في فخذه الأيسر، وسط مخاوف من تفاقم وضعه الصحي، بسبب عدم توفر الأطباء وتضرر المعدات والأجهزة الطبية بالمستشفى.

وقالت مصادر محلية إن القصف الصهيوني استهدف محطة الأوكسجين الرئيسية للمستشفى، في خطوة تشكل تهديدًا خطيرًا لعمل المستشفى الذي يقدم خدمات طبية حيوية للعديد من المرضى.

ويمثل استهداف الدكتور حسام أبو صفية ضربة إضافية للجهود الطبية في غزة، حيث يعد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، ويعمل على قيادة الفرق الطبية لتقديم الخدمات لسكان غزة.

يُذكر أن مستشفى كمال عدوان يعد من أبرز المستشفيات في شمال قطاع غزة، ويخدم مئات الآلاف من السكان في المنطقة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الإمدادات الطبية بسبب الحصار والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي يستمر فيه عدوان الاحتلال على القطاع، تُواجه المستشفيات الفلسطينية تحديات كبيرة في تأمين الخدمات الطبية الأساسية.

روابط ذات صلة

6 إصابات بقصف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في غزة

شهداء ومصابون بقصف في غزة واستهداف جديد لمستشفى كمال عدوان

مجزرة إسرائيلية جديدة في شمال غزة…كم بلغ عدد الشهداء؟