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الامن الاردني يعلن مقتل شخص أطلق النار على أمن السفارة الاسرائيلية بعمان

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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