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مدفعية الاحتلال تستهدف شرق رفح وشرق خانيونس بجنوب القطاع

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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