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حزب الله يطلق الصواريخ بعد المسيرات على مستوطنات شمال فلسطين

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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