نتنياهو بين مطرقة مذكرة الجنائية الدولية وسندان الشارع الإسرائيلي

العالم - مراسلون

بالتزامن مع إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه الأسبق يؤاف غالانت تتواصل الاحتجاجات داخل الشارع الاسرائيلي بتل أبيب والقدس المحتلة وبعدة مواقع للمطالبة بإسقاطه ومحاكمته.

وقال مختص بالشأن الإسرائيلي داوود بدران: "أعتقد أن الشارع الإسرائيلي بدأ بالضغط على نتنياهو، ومن الواضح أنها عملية وبداية رحلة الانتقام لإدارة جو بايدن من نتنياهو، لأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن سبب فشل بايدن هو نتنياهو والمواقف المحرجة التي وضع بها لجو بايدن".

وتحمل عائلات الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، رئيس حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تزايد أعداد الاسرى والمحتجزين الاسرائيلين الذين يتم الاعلان عن مقتلهم جراء رفض نتنياهو وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وقال المحلل السياسي منير الغول: "هذه التظاهرات لن تؤثر إطلاقا على نتنياهو الذي يتوقع أن يستنجد بالولايات المتحدة وبالإدارة الجديدة دونالد ترامب لإنقاذ نفسه".

يذكر أن الأسرى والمحتجزين الاسرائيلين الذين تم الإعلان عن مقتلهم، وذلك بفعل العدوان على قطاع غزة المستمر وسياسية التجويع المتبعة من قبل الاحتلال بحق قطاع غزة وأبنائه.

رغم تعنت بنيامين نتنياهو للانصياع لمطالب الشارع الإسرائيلي إلا أن التظاهرات تتواصل وتتزايد للمطالبة بإسقاطه ومحاسبته.