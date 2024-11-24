المستوطنات تتحول إلى قواعد عسكرية والمقاومة تفرض معادلة الردع بالنار

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل العالم من جنوب لبنان، حسين عز الدين، بتطورات متسارعة على الجبهة الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، حيث تواصلت المواجهات بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في هذا السياق، إن المقاومة اللبنانية أطلقت صليات صاروخية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط ادعاءات من الاحتلال بأنه اعترض بعضا من هذه الصواريخ.

وذكر مراسل العالم إن صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى رصد انفجارات ناتجة عن الاشتباكات المستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال على أطراف بلدة شمع الغربية باتجاه بلدة البياضة وأطرافها الشرقية.

وأوضح مراسل العالم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذا المحور للتوغل في الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أن المستعمرات الإسرائيلية باتت كلها قواعد عسكرية بامتياز.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مقاتلات تابعة إلى سلاح الجو تتعقب أجساماً "مشبوهة" يعتقد أنها طائرات مسيّرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بتسجيل حادثة تسلل طائرات من دون طيار من لبنان باتجاه مُستوطنات إسرائيلية محاذية للحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهُ تمّ تفعيل الإنذار في جميع أنحاء مناطق الجليل بعد "تحديد أهداف جويّة مشبوهة" على حد تعبيره، عبرت إلى داخل الكيان المحتل.

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