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مصادر اعلامية: صفارات الانذار تدوي في صفد بعد استهدافها بصلية صاروخية

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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