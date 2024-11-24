'اسرائيل' ترتكب جريمة حرب جديدة في مستشفی 'كمال عدوان'

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس، محمد أبوعبيد ان طائرات إسرائيلية مسيرة استهدفت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى الی إصابة الدكتور حسام أبو صفية وعدد من العاملين فيه".

واستهدف جيش الإحتلال مخازن السولار التي تستخدم لتوليد الكهرباء في المستشفی بعدة قنابل في داخل المستشفى.

هذا وأصيب مدير المستشفى، د. أبو صفية، بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" أثناء تفقده المرضى داخل أروقة المستشفى.

وأكد مراسل قناة العالم ان مستشفی كمال عدوان، أصبح علی شرف الخروج عن الخدمة بسبب التهديد المستمر لحياة الكوادر الصحية والنقص الحاد للمستلزمات والمعدات الطبية والصحية.

وتستقبل المستشفی أعداد كبيرة من المصابين والشهداء، جراء الاستهدافات المتواصلة والعنيفة من قبل الجيش الاسرائيلي لمنازل الفلسطينيين وتجمعات المواطنين والنازحين في شمال القطاع.