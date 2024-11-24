العثور على جثة الحاخام الصهیونی المفقود في الإمارات 'تسفي كوغان'

العالم- الإمارات

وأصدرت الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت، أول رد على اختفاء رجل دين صهيوني على أراضيها.

وكان مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد يوم السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في أبو ظبي.

وقال مكتب نتنياهو، إن الحاخام تسفي كوغان، اختفى يوم الخميس الماضي، ويتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

وذكّر مكتب رئيس وزراء الإحتلال المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية»، أن الحاخام تسفي كوغان من كنيسة حباد أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات بشأن كوغان سوى أنه مساعد الحاخام ليفي دوتشمان، الحاخام الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الحركة.