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الخارجية الايرانية: مشهد تحتضن الاسبوع القادم الاجتماع الوزاري لمنظمة"ايكو"

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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