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وسائل اعلام عبرية: اطلاق 65 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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