لأول مرة.. صواريخ ومسيرات المقاومة تستهدف منطقة استراتيجية في تل أبيب

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في القدس المحتلة خضر شاهين، أنه وفق هيئة البث الإسرائيلية منذ ساعات الصباح أطلقت 6 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الشارون وسط الأراضي المحتلة فهي ضمن منطقة غوش دان وتل أبيب الكبرى في شمال تل أبيب.

وأوضح مراسل العالم أن المنطقة المستهدفة تعبتر استراتيجية إضافة الى كونها مكتظة بالسكان، وبعد دوي صفارات الإنذار الواسع طلب من مئات الآلاف من السكان التوجه إلى الملاجئ.

وأفاد مراسل العالم أنها أول مرة يتم استهداف منطقة تل أبيب الكبرى التي تضم عشرات مناطق حيوية واستراتيجية بالنسبة للكيان الإسرائيلي.

ولفت مراسل العالم إلى أن إطلاق سرب من المسيرات واستهداف منطقة تل أبيب الكبرى يفيد بأن التصدي لطائرات المقاومة المسيرة يعتبر تحديا صعبا للكيان الإسرائيلي، كما يثبت فشل المنظومة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة ومسيراتها سواء أطلقت من لبنان أو العراق أو اليمن.