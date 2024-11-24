ايران تستضيف اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة 'إكو'

العالم - ايران

واشار بقائي إلى أن وزراء ومسؤولي الدول الأعضاء في منظمة إكو، إلى جانب مديري المنظمات الإقليمية المتخصصة التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى الأمناء العامين لبعض المنظمات الاقتصادية متعددة الأطراف، سيشاركون في هذا الاجتماع الإقليمي المهم الذي سيترأسه وزير الخارجية سيد عباس عراقجي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على دور ومكانة منظمة إكو في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، مبيناً أن منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) تُعد واحدة من أقدم الترتيبات الاقتصادية الإقليمية بين الدول النامية، وتركز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتولى رئاسة المنظمة بشكل دوري في عام 2024.

وأوضح بقائي أن اجتماع وزراء إكو يُعد ثاني اجتماع وزاري لمنظمة دولية يُعقد في إيران خلال الأشهر الستة الماضية. حيث أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافت في يوليو الماضي اجتماع وزراء الخارجية والمسؤولين الكبار لـ 33 دولة عضواً في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD).

وفي ختام تصريحه، أشار بقائي إلى اهتمام وزارة الخارجية الجاد بتنظيم بعض الفعاليات الدولية المهمة في محافظات أخرى داخل البلاد، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على الإمكانيات الاقتصادية والثقافية لمختلف مناطق إيران.