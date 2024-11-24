الخطط الأميركية لتحقيق حلم الهيمنة علی العالم

العالم _ خاص بالعالم

وقال الكاتب العربي والأستاذ الجامعي "سيف دعنا" ضيف برنامج "جوا الصندوق"علی شاشة قناة العالم، إنه لا يمكن لدولة إتخاذ قرار سيادي لها متجاهلة الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، لأن القضية اساسا هي نظرة الولايات المتحدة للعالم، حيث أن الولايات المتحدة منذ بداية صعودها و تحديدا حين أصبحت القوة الكونية الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الاولى، أصبحت تنظر الى كل نقطة على وجه الارض كمنطقة نفوذ أمريكي، وهذا ازداد بعد انتصارها بالحرب العالمية الثانية، وبالتالي كل العالم هو منطقة نفوذ أمريكي فالعالم هو ساحة واحدة بالنسبة للولايات المتحدة.

ولفت دعنا إلى أن هناك جانبين للمسألة، لأنه منذ عام 1917 بدأنا نشهد دورة هيمنة كونية مختلفة عن كل دورات الهيمنة التي سبقت صعود الولايات المتحدة، وإن صعود الولايات المتحدة يعتبر مختلفا عن كل دورات الهيمنة السابقة لكن هذا لا يعني أنه أبدي حيث أنها تعيش حالة تراجع وتعتمد على مزيج من عوامل القوة.

وأوضح دعنا أن جانبا أساسيا من القوة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة هو الجانب الذي يتعلق بالصورة ومفهوم الشعوب والدول عن الولايات المتحدة، وهذا أحيانا يدفع أمريكا لاتخاذ سياسات والعمل على برامج قد لايمكن تحقيقها حتى في ظل الوجود العسكري.

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