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القناة 12 العبرية: تضرر عدة مباني بمستوطنة المطلة جراء صواريخ حزب الله

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

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