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البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة لمناقشة التهديدات الاسرائيلية للعراق

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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