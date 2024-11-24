تفاصيل حادث إطلاق النار قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن؟

العالم - الاحتلال

وجرى حدث أمني بمحيط سفارة الكيان الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمان حيث أطلقت النيران على السفارة، وأسفر عن مقتل شخص نقل أنه الذي أطلق النار وإصاب 3 من رجال الأمن.

وبعد الحدث انتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة وقامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية، وبحثت عمن أسمتهم بالفارين قرب المكان، بالاضافة الى تفتيش المنازل المجاورة لها فيما توجهت سيارات الإسعاف الى المنطقة التي فرض حولها طوق أمني.

وتأتي هذه الحادثة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة ولبنان منذ أكثر من سنة، ما أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، حيث يعارض الشارع الأردني وجود سفارة للكيان الإسرائيلي على أرضه.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، نفذ الأردنيون عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ففي وقت سابق وعلى بعد نحو 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت جنوبي البحر الميت أصيب جنديان إسرائيليان إثر عملية إطلاق نار نفذها مسلحان اجتازا الحدود من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن يستشهدا.

هذه العملية سبقها قيام سائق الشاحنة الأردني ماهر الجازي بعملية إطلاق نار على معبر الكرامة الحدودي مع الأردن شرقي الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 3 إسرائليين واستشهاد منفذ عملية إطلاق النار. وحينها لاقت العملية ترحيبا واسعا من فصائل المقاومة الفلسطينية.