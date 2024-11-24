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صواريخ المقاومة تدفع مئات آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ

صواريخ المقاومة تدفع مئات آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني -اليوم الأحد- أن مئات الآلاف من الإسرائيليين توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل (فلسطين المحتلة) عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفادت الإذاعة برصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الشارون، مدعية اعتراض 4 وسقوط الخامس بمنطقة مفتوحة.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية دوي انفجارات في وسط إسرائيل بعد رصد صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي الجليل شمالي فلسطين المحتلة، أعلن جيش الاحتلال اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الغربي والأعلى، بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في أدميت وعرب العرامشة.

وعلى صعيد العدوان على لبنان، أنذر جيش الاحتلال سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة جنوبي البلاد بالإخلاء تمهيدا للقصف، وطالبهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن حزاما ناريا صباح اليوم استهدف بلدتي شقراء وبرعشيت، ودمر عددا من المباني والشقق السكنية.

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