الاحتلال يواجه ضغطا غير مسبوق مع اتساع جبهة المواجهة

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من رام الله، فارس الصرفندي، بأن مساحة الرعب الجغرافية قد اتسعت بشكل كبير بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث لم تعد مقتصرة على شمال فلسطين المحتلة بل وصلت إلى تل أبيب، لافتا إلى أن هذا التوسع في نطاق الخطر يزيد من ضغط الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان وإنهاء الحرب.

وأشار مراسل العالم إلى أن الإعلام الإسرائيلي، الذي يتم توجيهه بالكامل من قبل المخابرات الإسرائيلية وجيش الاحتلال، يحاول تبرير الحرب في غزة ولبنان كحرب وجود ضرورية لتفادي الأزمات المستقبلية.

وأوضح مراسل العالم أن الأمور بدأت تتكشف بشكل سريع جدا، حيث أن العديد من الكتاب الإسرائيليين بدأوا يعبرون عن قلقهم، لافتين إلى أن كيان الاحتلال هو كيان مهزوم في هذه الحرب وغير قادر على تحقيق أهدافه في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.

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