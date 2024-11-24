الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل قناة العالم..

الاحتلال يواجه ضغطا غير مسبوق مع اتساع جبهة المواجهة

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

استعرض مراسل قناة العالم الإخبارية أبرز التطورات والتداعيات التي تثير القلق في الشارع الإسرائيلي، حيث تتزايد الضغوط على كيان الاحتلال للتوصل إلى اتفاق بينما تتسع دائرة الرعب والخطر التي تهدد مستوطنيه.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من رام الله، فارس الصرفندي، بأن مساحة الرعب الجغرافية قد اتسعت بشكل كبير بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث لم تعد مقتصرة على شمال فلسطين المحتلة بل وصلت إلى تل أبيب، لافتا إلى أن هذا التوسع في نطاق الخطر يزيد من ضغط الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان وإنهاء الحرب.

وأشار مراسل العالم إلى أن الإعلام الإسرائيلي، الذي يتم توجيهه بالكامل من قبل المخابرات الإسرائيلية وجيش الاحتلال، يحاول تبرير الحرب في غزة ولبنان كحرب وجود ضرورية لتفادي الأزمات المستقبلية.

وأوضح مراسل العالم أن الأمور بدأت تتكشف بشكل سريع جدا، حيث أن العديد من الكتاب الإسرائيليين بدأوا يعبرون عن قلقهم، لافتين إلى أن كيان الاحتلال هو كيان مهزوم في هذه الحرب وغير قادر على تحقيق أهدافه في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد...خلال 48 ساعة فقط المقاومة اللبنانية تدمر4 دبابات ميركافا

تخوف اسرائيلي من غرق الجيش في مستنقع لبنان

اضرار بمستوطنة الكريوت بفعل صواريخ حزب الله

'اسرائيل' تطبق بروتوكول اعدام جنودها في لبنان لمنع أسرهم