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مصادر عبرية تتحدث عن مقتل اسرائيلي يدعى أفيف بروك في تينيسي الأميركية

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

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