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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في المنارة وكريات شمونة

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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