الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 العبرية: اطلاق 100 صاروخ من لبنان منذ صباح اليوم

الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :