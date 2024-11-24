لأول مرة.. حزب الله يستهدف قاعدة أشدود البحريّة

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الاسلامية في بيان: بنداء “لبيك ‏يا نصر الله” شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة وللمرّة الأولى هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة أشدود البحريّة وأصابت أهدافها بدقّة

وتخوض المقاومة الإسلامية في الميدان مواجهات ملحمية من مسافة قريبة في منطقة دير ميماس، حيث تحاول قوات العدو التسلل إلى البلدة، وكذلك باتجاه منطقة البياضة.

واشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع قوة اسرائيلية كانت تحاول التسلل عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، وأمطروها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية. وأكد الاعلام الحربي وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات المتقدمة، حيث عمد العدو إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.

وفي بلدة البياضة، رصدت المقاومة الإسلامية ‏تحركات لقوة من الجيش الإسرائيلي، كانت تحاول التقدم باتجاه البلدة، حيث دارت اشتباكات عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة. وأشار الاعلام الحربي إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال المواجهات.

وبصاروخ موجه، دمرت المقاومة دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى وقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وعلى الحدود أيضاً، دمرت المقاومة الاسلامية دبابة ميركافا بعد استهدافها صاروخ موجه غربي بلدة شمع، وأكدت المقاومة وقوع عدد من الجنود قتلى وجرحى، كما استهدفت تجمعاً عسكرياُ في البلدة.

وفي إطار التصدي للتوغلات الإسرائيلية، قصفت المقاومة بالصواريخ تجمعات العدو الاسرائيلي شرقي مدينة الخيام (7 مرات). سلاح المسيرات في المقاومة الإسلامية شن أيضاً هجوماً بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.

وعند عند مثلّث دير ميماس – كفركلا، استهدفت المقاومة تجمعات للعدو (4 مرات)، وأيضاً في مستوطنة “حانيتا”، بالإضافة إلى تجمعات في “برعام” و”المالكية” و”المنارة” و”ميرون”.